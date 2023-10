En el popular programa de televisión «Tierra Brava», se desató una nueva discusión entre Valentina Torres, conocida como «La Guarén», y Azzartt Maveth, también conocida como «La Tía de la micro». Todo comenzó cuando Torres notó cierta actitud negativa por parte de Maveth y decidió acercarse a hablar con ella.

Torres expresó su descontento diciendo: «Te vine a preguntar qué te pasa, hueón pasai directo cagando (de su lado). Reiteradas veces ha pasado que te estoy hablando y te quedas ahí (tiesa). Siento cuando no me miras, de los días que te he conocido cuando me hablas sí me estás mirando a los ojos como lo estás haciendo ahora, las otras veces no lo has hecho».

Ante este comentario, Maveth respondió: «lo que pasa es que nosotras no somos amigas. Tú compartes con unas personas, yo comparto con otras personas». Sin embargo, Valentina argumentó: «nunca te he pedido eso, no estás entendiendo nada de lo que te estoy diciendo».

Valentina continuó expresando su malestar: «Te estoy diciendo de cuando te hablo, da lo mismo si yo no te caigo bien, da lo mismo si no somos amigas o no. No me gusta que cuando te hablo, sales cagando así y me estai escuchando y te vai. Tú dime: ‘hueona, me cais como el pico’, prefiero no estar cerca…'».

En medio del enfrentamiento verbal, La Guarén reveló estar enojada con Maveth porque esta última no la acompañó a hacer una tarea. Sin embargo, Azzartt aclaró que no estaba enojada con ella y dijo: «si yo hubiera estado de verdad enojada, yo te digo: ‘hueona, párate y anda hacer tu tarea’. A mí me da lo mismo porque yo estoy grande».

La discusión continuó con Maveth reprochando ciertos comportamientos de Torres: «Cada uno con sus cosas, si tú prefieres estar acostada en una cama, huebeando, hablando estupideces, es problema tuyo. Hueona, te demorai horas en arreglarte. Me estás pidiendo las razones porqué soy así, tú sabes las tareas que tienes que hacer».

Finalmente, Valentina explicó los motivos detrás de su intervención: «yo te estaba comunicando algo que me pasaba si tú quieres verlo o no está perfecto. Quería entender lo que tú sentías también ver el tema del trabajo eso quería saber».