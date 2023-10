Durante la transmisión en PlutoTV, los seguidores y seguidoras de “Gran Hermano” presenciaron un divertido incidente durante una rutina de acrobacias por parte de las chicas del encierro, quienes intentaban imitar a las porristas. En esta ocasión, el protagonismo lo tuvo Scarlette, quien se encontraba en la parte superior mientras iCata, Viviana, Skarleth y Alessia formaban su base para levantarla en una típica pose. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban, ya que algunas participantes no cumplieron con su función y Scarlette terminó en el suelo.

Alessia, ex cheerleader y encargada de dar instrucciones a sus compañeras de encierro sobre la técnica adecuada para evitar accidentes a Scarlette, enfatizó la importancia de no dejarse caer hacia atrás. A pesar de las indicaciones previas, tanto Alessia como Skarleth no lograron sostener el peso de la joven influencer y esta cayó hacia adelante impactando todo su cuerpo contra el pasto.

El video del incidente fue captado por los espectadores que expresaron su alegría por las interacciones entre las mujeres y encontraron humor en la situación. Los comentarios destacaban que aunque había sido advertida sobre no irse hacia atrás, nadie mencionó nada acerca de irse hacia adelante. Además se hicieron bromas sobre Alessia siendo quien finalmente causó que Scarlette cayera al suelo.

Aquí te dejamos el momento capturado: [Imagen adjunta]