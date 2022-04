Doctor Strange: dos personajes de WandaVision regresan en la nueva película

El Doctor Strange ya va a estrenarse en el país. Como se había hecho el anticipo hace unos días, ya comenzó la preventa de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Como era de esperarse, los estudios Marvel no han perdido la ocasión para revelar nuevo contenido de promoción, de cara al estreno de la nueva película del personaje del cómic, Stephen Strange.

Marvel Studios han lanzado un nuevo tráiler o spot de su nueva película. Explican brevemente que, tanto Wanda Maximoff como Stephen Strange, van a ser atormentados por pesadillas. En el caso del superhéroe, dichas pesadillas vienen de la mano con su relación fallida de antaño, Christine Palmer. Por su parte, la bruja escarlata, Wanda, va a experimentar pensamientos sobre su familia. En este nuevo spot se puede ver que Billy y Tommy aparecerán en esta nueva entrega.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness traerá viejos y nuevos personajes

Tal y como se conoce anteriormente, la nueva película del Doctor Strange va a presentar un viaje a lo desconocido, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos. Además, se podrá disfrutar de peligrosas y alucinantes realidades alternas de este Multiverso de la mano de Strange, con el fin de enfrentarse y derrotar a un nuevo y misterioso villano.

En la nueva película, el superhéroe va a encontrarse con muchas versiones de sí mismo. Así como también, la versión malvada que se pudo ver en la entrega “What If..?” Hasta los momentos, no se ha mostrado en ninguna parte el maquillaje y la presentación en acción real de Strange en su versión zombi. Esta versión solamente se había visto en la serie animada.

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel ya tienen altas expectativas, ya que revelaron el tráiler promocional de “Dream”, en donde se puede ver la versión zombi del doctor, junto con la canción del año 1958, “All I Have To Do Is Dream”, compuesta por Everly Brothers.