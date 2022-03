Doja Cat desata la polémica por su presentación en Paraguay

La cantante estadounidense, Doja Cat, que es la sensación del momento, ha vuelto a armar toda una polémica en las redes sociales. Esta vez su música no tiene nada que ver con el asunto, todo surgió a raíz de una problemática que tuvo su origen en Twitter.

El inconveniente se presentó cuando se canceló el festival Asunciónico, uno de los conciertos más grande de Paraguay. Entre los artistas y bandas más esperadas estaban Machine Gun Kelly, Foo Fighters y, por supuesto, Doja Cat.

Todo parecía que iba muy bien hasta que, minutos antes del show, un temporal de lluvias azotó a la ciudad de Asunción. Tras lo sucedido, la cantante publicó un tuit en donde comentaba lo molesta que estaba por la situación que se había presentado.

Esto ocurrió debido a que cuando Doja Cat tuvo que salir del país no había nadie para despedirla, lo cual le ofendió bastante. Apenas publicó este mensaje, los fans de Paraguay se dejaron sentir de inmediato. Estos mencionaron que ellos sí fueron a saludarla, pero que ella ni siquiera se dignó a echarles un vistazo.

Después de haber desatado todo un caos, Doja Cat quiso dejar las cosas atrás para no terminar perjudicada. Expuso lo siguiente.

Me arrepiento de todo el tiempo que gasté alistándome ese día para el show por el que me estuve rompiendo el lomo cada día para darles a ustedes, pero Dios bendiga.

Pero ahí no terminó el altercado, ya que después de que muchos seguidores la criticaran, se volvió a pronunciar en las redes para volver a complicar las cosas.

Se ha ido y ya no me importa una mierda, renuncio, no puedo esperar a desaparecer y ya no necesito que creas en mí. Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy una maldita tonta por haber pensado que estaba hecha para esto.