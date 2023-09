El famoso presentador de televisión, Eduardo de la Iglesia, fue invitado al programa «Not News» de ViaX, conducido por Nicolás Larraín. Durante la entrevista, Larraín hizo una pregunta que causó risas entre los presentes.

Recordando la participación de De la Iglesia en el programa «La Divina Comida», donde conoció a Cristina Tocco, Larraín le preguntó si era verdad que había presentado a Tocco a su propio padre. Sorprendido por el hecho de que supieran esta información, De la Iglesia decidió revelar la verdad.

«Sí, se la presenté. Estábamos en un descanso de ‘La Divina Comida’ y Cristina mencionó que estaba cansada de estar sola», afirmó Eduardo. Según relató el animador, fue en ese momento cuando él sugirió que saliera con su padre y le mostró una foto en su celular.

«Ella me pidió mi teléfono y me mandó un audio: ‘Che, Eduardo, estoy aquí con tu hijo Eduardo grabando La Divina Comida. No quiero ser invasiva, pero me gustaría conocerte'», reveló De la Iglesia sobre el mensaje enviado por Tocco. Queda claro que Tocco tiene habilidades para entablar relaciones sociales.

«Mi padre respondió y se contactaron. Comenzaron a conversar y organizamos un asado en casa para que se conocieran mejor. Creo que tienen una amistad más bien», aseguró Eduardo de la Fuente.

Sin duda alguna, esta anécdota entre Eduardo de Igglesia y Cristina Tocco demuestra cómo las conexiones personales pueden surgir incluso en situaciones inesperadas como un programa televisivo.