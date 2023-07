El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha sido acusado de cohecho y se espera que la fiscal Centro Norte Giovanna Herrera presente una solicitud de formalización en su contra la próxima semana. La acusación se refiere a una presunta solicitud de coimas a la empresa Best Quality SPA, que durante la pandemia proporcionó insumos médicos a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.

En una conferencia de prensa, Jadue expresó su sorpresa por enterarse de esta investigación a través de los medios y declaró que hasta el momento no ha sido convocado para declarar en esta causa. Se mostró tranquilo y confiado en que la investigación demostrará su absoluta inocencia.

También negó haber solicitado donaciones y calificó a los denunciantes como estafadores profesionales. Manifestó su disposición a colaborar con la justicia y ejercerá su defensa si es necesario.

No se han presentado fuentes ni enlaces relacionados con este contenido informativo.