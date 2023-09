El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, denunció haber sido víctima de violencia en el aeropuerto. Según relató, siempre está dispuesto a responder preguntas, incluso fuera de su horario laboral, siempre y cuando se le trate con respeto. Sin embargo, la paciencia tiene un límite.

Jadue compartió un incómodo momento en el que un hombre se le acercó para increparlo sobre el caso conocido como Caso Luminarias. El individuo le preguntó sobre cómo iba dicho caso y el alcalde respondió que espera ser sobreseído en noviembre.

A partir de ahí, comenzaron una serie de acusaciones. El hombre afirmó: «¿Y la plata… topon para adentro? Así como las fundaciones». Ante esto, Jadue respondió: «No te equivoques, creo que me estás confundiendo con Lavín».

Mientras tanto, Jadue aseguró no tener nada que ocultar y recordó que abrió todas sus cuentas desde el primer día del caso. Incluso mencionó que el propio imputado declaraba que él era el único responsable dentro del marco legal en Recoleta.

A pesar de las explicaciones brindadas por parte del alcalde, el individuo insistió: «¿Realmente crees eso? La gente sabe la verdad». Ante esto,Jadue decidió interrumpir la conversación y expresó su deseo de no seguir hablando con él.

Sin embargo, la respuesta del desconocido fue contundente: «Claro,ya no te conviene». Esto provocó una pérdida de paciencia por parte del alcalde quien replicó: «No, no se trata de que no me convenga, simplemente no atiendo a gente así».