En el último episodio de la exitosa teleserie «Como la vida misma», Bruno (interpretado por Andrew Bargsted) confesó abiertamente a su madre, Katy (interpretada por Claudia Pérez), su profundo amor por Carol (interpretada por Octavia Bernasconi). Bruno incluso expresó su deseo de hacerse cargo del bebé que Carol está esperando.

La reacción de Katy fue de incredulidad al enterarse de que su hijo aún está enamorado de Carol y le exigió que abandonara sus ideas sobre ella y sobre todo no intentara asumir la responsabilidad del bebé ajeno. «No puedo creerlo, Bruno (…) estar enamorado de ella y menos ahora. No sé qué películas te estás montando, pero debes detenerte. ¿Qué pretendes jugar? ¿A ser una familia feliz? ¿Ser el padre? ¿Ponerle tu apellido a un hijo ajeno? Tienes solo 17 años», le dijo Katy a su hijo con firmeza.

Bruno, en medio del dolor, le expresó a su madre: «He intentado todo lo posible para olvidarla, mamá, pero no puedo. Carol está incrustada en mi corazón y no puedo sacarla». Entre lágrimas, agregó: «Me importa poco el sufrimiento si eso significa que Carol estará bien. Ella me necesita».

Katy continuó abrazando a Bruno mientras le decía: «Por mucho amor que sientas, no puedes asumir un papel que no te corresponde. Eres demasiado joven para hacerte cargo de una chica embarazada».

Esta conflictiva historia sigue envuelta en incertidumbre sobre cuál será el camino elegido por estos jóvenes protagonistas y cómo enfrentarán los desafíos que se les presentan en su camino hacia la madurez.