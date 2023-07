Nunca es tarde para el amor. Una encantadora historia se ha hecho viral, protagonizada por una pareja de abuelos de 90 y 83 años que encontraron el amor en la famosa aplicación de citas, Tinder. Emilio y Liria son viudos y gracias a la intermediación de sus familiares, decidieron darse una oportunidad en esta etapa de sus vidas.

«Concordamos en muchas cosas. A ambos nos gusta salir, bailar y disfrutar de la música. Así que pensé que sería genial probarlo(…) No me gusta estar solo. Mis hijos tienen sus vidas y no quiero interrumpir», confesó Emilio sobre su motivación para buscar compañía.

Todo empezó cuando la nieta de Emilio creó su perfil en Tinder y el hijo de Liria subió una foto suya a la aplicación. A pesar de las distancias, comenzaron a conocerse mediante llamadas telefónicas hasta que finalmente Liria decidió viajar para conocerlo personalmente.

Tras pasar un tiempo juntos, esta adorable pareja tomó la valiente decisión de casarse en julio del presente año en Villa Carlos Paz. La ceremonia tuvo lugar en el Registro Civil seguida por una fiesta íntima organizada en un restaurante donde celebraron su unión.

«Coincidimos en muchas cosas: nos gusta reírnos, escuchar música y estar lo más felices posible.» mencionó emocionada Liria sobre esta nueva relación junto a Emilio.

La historia romántica entre Emilio y Liria es un hermoso recordatorio para todos aquellos que piensan que ya es tarde para encontrar el amor o creen no tener espacio para vivir algo tan especial como el romance, sin importar cuántos años tengan.