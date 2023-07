A meses de haber colgado los botines, Luis Jiménez analizó el presente del fútbol nacional, considerando que los equipos chilenos no logran dar el ancho para disputar torneos internacionales y a nivel local la exigencia no es mucha.

En conversación con 24horas, el ex futbolista fue duro y criticó severamente el deporte en territorio nacional: “Siento que está muy malo (el campeonato), el nivel del fútbol chileno es bajo y lamentablemente no veo nadie que quiera hacer algo por cambiarlo”.

“Los clubes hacen poca inversión, y no me refiero a compra de jugadores, me refiero a infraestructura. Hay clubes sin lugar donde entrenar, sin lugar donde jugar y estamos hablando de fútbol profesional”, agregó el Mago.

Luis Jiménez apunta a los dirigentes

Según comenta el deportista, son los dirigentes de los equipos los principales responsables del mal nivel del fútbol nacional, ya que no están dispuestos a asumir riesgos y soltar algunas lucas con tal de profesionalizar su club.

“Muchos (clubes) prefieren gastar poco, no compiten porque no les interesa, quieren vender jugadores pero no los forman. Depende mucho (el futuro deportivo del equipo) de lo que quieran los dueños o quienes los manejan”, comentó Luis.

“No es realmente un espectáculo, las canchas son un desastre, los estadios dan vergüenza. Me da pena por la gente , porque en el fondo todo el mundo va al estadio para ver un espectáculo y acá en Chile no es igual”, concluyó.