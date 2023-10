El reconocido cantante chileno, Quique Neira, ha manifestado su indignación por el uso no autorizado de una de sus canciones por parte del Partido de la Gente (PDG). Esta situación ha generado un intenso conflicto entre el mundo de la música y la política, y Neira está considerando tomar medidas legales.

La controversia comenzó cuando Juan Marcelo Valenzuela, dirigente del PDG en la Quinta Región, decidió utilizar la canción «Sentimiento Original» como eslogan de su campaña sin pedir permiso ni obtener el consentimiento del artista. Además, nombró su campaña con el mismo título que la canción, lo cual ha provocado la furia de Quique Neira.

En una declaración pública, Neira expresó su malestar y afirmó sentirse «totalmente pasrolgado a llevar y vulnerado en lo más sensible de mi trabajo de más de 30 años. La falta de respeto que se ha cometido casi no necesita explicarse, pues simplemente es impresentable». Acusó al partido político de hacer un «uso abusivo e ilegal» de su composición y dejó en claro que «nadie me pidió autorización y por supuesto que no habría accedido».

«Haré todo lo que esté en mis manos para que esta falta deresplo hacia mí y mi trabajo no quede impune», puntualizó el músico.

La Sociedad derutores e Intérpretes Musicales (SCD) también se ha solidarizado con Quique Neira al confirmar que se han violado sus derechos económicos y morales. «Esperamos que quienes pretendén ejercer cargos públicos o influenciar políticamente sean más cuidadosos y tomen nota de esto, puesto que vulnerar derechos e incumplir las normas no habla bien de aquellos llamados a liderar y dar ejemplo tanto a la ciudadanía como a su militancia», declararon.

Hasta el momento, el Partido de la Gente no ha respondido públicamente a las acusaciones de Quique Neira ni ha comentado sobre las posibles consecuencias legales que puede enfrentar por su acción.