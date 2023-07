El conductor del programa «Sin Filtros», Gonzalo Feito, hizo público un mensaje contundente en relación a la llamada telefónica que recibió del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Durante el programa, Feito reveló que Jackson se había comunicado con él en buenos términos para hablar sobre el Caso Convenios y le pidió que lo critiquen todo lo que quieran en el programa, pero rogó que no involucren a su familia.

Al día siguiente, Feito retomó el tema y envió un mensaje duro. Al inicio del programa manifestó: «Han sido las 24 horas más intensas que he tenido últimamente. He recibido una cantidad considerable de mensajes en mi teléfono». Además de recibir llamadas telefónicas de la prensa y políticos, también expresó su gratitud por aquellos mensajes preocupados por su seguridad: «Gonzalo, cuídate por favor. Ten cuidado, a veces estas llamadas no son lo que parecen ser».

Sin entrar en más detalles al respecto, Feito dirigió una mirada firme a la cámara y afirmó: «Solo quiero dejar algo claro: si creen que este tipo de cosas me van a intimidar, están muy equivocados».