Esta semana fue muy especial y emotiva para el reconocido matrimonio conformado por Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, ya que celebraron el cumpleaños de su hijo mayor, Nicolás Solabarrieta, quien ha cumplido 27 años.

Ivette no quiso dejar pasar la oportunidad de saludar a su primogénito en las redes sociales. En una publicación en Instagram, compartió un bonito collage con imágenes que reflejan los logros alcanzados por Nicolás y le dedicó un mensaje lleno de cariño.

«Feliz cumpleaños, amado hijito. Hoy hace 27 años llegaste a mi vida», comenzó Ivette. Luego destacó las cualidades de su hijo: «Eres un hombre de increíble sencillez, amor y perseverancia. Tu camino no siempre ha sido fácil, pero has demostrado una resiliencia y fuerza que me llenan de orgullo y admiración».

La madre también resaltó la pasión, el esfuerzo y el trabajo con los que Nicolás enfrenta cada obstáculo: «Tu bondad, profesionalismo y cariño reflejan al hombre maravilloso en el que te has convertido». Además, aseguró estar siempre presente para apoyarlo: «Estés donde estés, aquí estaré para amarte infinito».

Por su parte, Fernando Solabarrieta utilizó sus historias de Instagram para felicitar a su hijo menor. Acompañando una foto juntos escribió: «Feliz cumpleaños hijo! Te amo mucho».

Cabe señalar que actualmente Nicolás reside en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), donde se encuentra realizando una pasantía en la empresa Rothschild & Co. A pesar de la distancia, el amor y el cariño de sus padres lo acompañan en este día especial.