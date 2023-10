En el sexto episodio de «Tierra Brava», los participantes se enfrentaron una vez más para determinar quiénes estarían sin privilegios y comodidades, mientras que los ganadores disfrutarían del lado opuesto. En esta ocasión, el equipo «Pequeños Gigantes» (verde) perdió la competencia, lo que significó que el grupo liderado por Luis Mateucci (rojo) se quedó en la parte más moderna de la casona.

La prueba comenzó con los jugadores escalando un palo de madera colgado en las alturas. Fabio Agostini y Junior Playboy fueron los primeros en escalar, demostrando una gran ventaja para el equipo verde. El Thor chileno tuvo dificultades para escalar, mientras que el español lo hizo fácilmente y rápidamente.

En la siguiente fase de la competencia, Miguelito fue elegido para tomar la llave rescatada por su capitán y abrir el candado para poder liberar un cofre más adelante.

A pesar de que al principio el equipo verde llevaba la delantera, durante la última parte de la competencia fue el equipo rojo quien obtuvo ventaja y logró vencer.

Después del triunfo del equipo «Puro Fuego», Fabio Agostini -capitán del grupo verde- tuvo que decidir quién sería nominada en primer lugar. Agostini mencionó: «Es una chica muy competitiva, tiene ganas de demostrarlo y está con confianza. Pensamos que lo hará genial», al nominar a Pamela Díaz.

Por su parte, “La Fiera” confesó haber pedido estar en esa circunstancia: “Es una decisión que habíamos hablado como equipo. A este reality vine a ganar”, comenzó diciendo la modelo.

“Tengo una deuda con todos los realities que he hecho en Canal 13, que es de la competencia, donde nunca me superaba mucho y hoy me siento preparada para llegar a la final y para eso hay que competir con todos y quiero demostrar que lo puedo hacer”, sentenció la rostro de televisión.