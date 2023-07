El exchico reality, Luis Mateucci, fue el invitado más reciente en el espacio de Youtube de Pamela Díaz, Sin Editar. En esta ocasión, tuvieron una conversación distendida sobre varios temas.

Durante la entrevista, la Fiera le preguntó a Mateucci si tenía planes de casarse en el futuro. Él reveló que había pedido matrimonio antes a Oriana Marzoli y que incluso le regaló un anillo de compromiso. Sin embargo, nunca llegaron a casarse porque esto sucedió durante un programa de televisión en España.

Después de esto, Pamela le preguntó si pensaba que Oriana debería haber devuelto el anillo después del rompimiento del compromiso. Luis opinó que sí mientras que ella argumentaba que era un regalo.

Mateucci reveló algo sorprendente al confesarle a Pamela: «Lo robé, nunca lo dije pero se lo robé. Incluso robé mi propio anillo y el de otro ex». Explicó que lo hizo porque quería irse de la casa y no le permitían llevar sus pertenencias: «Según ella me echó pero no podía llevarme nada».

A pesar del hurto repentino, Luis espera no haber enfadado a Oriana al compartir esta particular situación ya que ahora están bien nuevamente. Además, afirmó con sinceridad: «Yo la quiero mucho, al final fue mi amor más importante».

El exchico reality contó cómo se encontraba desesperado al intentar sacar sus cosas sin éxito hasta encontrarse con el conserje del edificio quien le sugirió llevárselo todo cuando pudiera. Esto hizo reflexionar a Mateucci y decidió devolverle los anillos a Oriana como una forma de pedir sus cosas de vuelta: «Cuando me devuelvas mis maletas, me devolverás mis cosas. Y se lo devolví».

Finalmente, Luis aclaró que su intención no era robar los anillos sino recuperar sus pertenencias: «Se lo devolví, si la intención no era robarlo, era que me devolviera mis cosas».