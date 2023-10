El evento conocido como el génesis de la farándula es el mítico mechoneo a Titi Ahubert por parte de Daniella Campos, todo debido a un hombre, el futbolista Iván Zamorano. La periodista Ahubert estuvo invitada en «La Divina Comida» donde fue consultada sobre este mediático episodio.

En respuesta a la pregunta de Renata Brava sobre si era un mito o realidad, Ahubert señaló que «efectivamente pasó». Aclaró que nunca fue novia de Iván, pero nadie le creyó.

«Invité a Iván a comer comida árabe en mi casa porque éramos amigos. No lo invité solo, invité a más gente. Y al final terminamos en la Skuba porque un amigo llamó a Iván», confesó Ahubert mientras estaba bailando y repentinamente la agarraron del pelo.

Sobre si ya existía una enemistad con Daniella Campos, la periodista dejó claro que «¡Nunca la había visto en mi vida!».

«Llegué llorando a mi casa (…) le dije mamita: ‘nunca me había pasado esta cuestión, qué vergüenza’, le lloraba. Al día siguiente estaba mi cara en todas las portadas porque yo trabajaba en ‘Mekano'», reveló Titi.

Este episodio trajo muchas consecuencias para ella. «Yo fui modelo siempre, hacía comerciales, fui rostro por 7 u 8 años de mi vida. Dejé de tener trabajo por eso, porque me hice famosa y me arruiné profesionalmente. Me fui a vivir a Buenos Aires durante un año por eso», concluyó Titi Ahubert.