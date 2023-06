Jorge Rivas Cordero, más conocido como «el Niño Poeta», ha respondido contundentemente a los troleos en línea relacionados con una antigua foto en la que aparece sonriendo junto al republicano Luis Silva. Hace algún tiempo, Rivas reconoció públicamente un cambio de postura política al definirse como «zurdo» y dejar atrás su pasado de derecha. Un ciberdelincuente viralizó una foto con mala intención para cuestionar su cambio político. Enterado del asunto, Rivas salió a explicar el origen de la imagen y aprovechó para criticar a la figura del Partido Republicano, diciendo que gracias a gente como él se cuestionó si era realmente de derecha.

Rivas explicó que conoce bien al «profe» Silva y también sabe lo peligrosas que son sus ideas por personas cercanas desde que vino al distrito 13. Añadió además que Silva no es ni del distrito 13 ni tampoco profe, fue una manera de hacer campaña a través de su rol académico y era una de las personas que más tenía recursos para hacer campaña en las elecciones constituyentes del 2021.

Finalmente, el ex Niño Poeta cerró desafiando a sus acosadores diciendo: “Este tipo de fotos no me inmutan en lo más mínimo! Si quieren puedo publicar más con más personas y compararlas con personas de izquierda. Andrés Chadwick comenzó militando en el MAPU».