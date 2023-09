El misterio del «peto maldito» en Gran Hermano se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Los seguidores de Constanza Capelli han notado una extraña coincidencia: cada vez que viste esta particular prenda, la casa queda envuelta en caos y la tensión se dispara.

A través de las redes sociales, la comunidad de seguidores ha expresado su asombro y preocupación por esta misteriosa coincidencia. Un usuario de Twitter, en tono humorístico y supersticioso, escribió: «Gran Hermano, quemen ese peto que cada vez que lo tiene puesto ella se vuelve loca». Esta declaración fue acompañada por una foto destacando el mencionado atuendo.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunas usuarias comentaron: «Cony está con el peto negro, si no deja la zorra hoy… ¿se romperá la maldición?». Y es que no podemos ignorar que los momentos más conflictivos y tensos en la casa coinciden con Coni luciendo su peto deportivo.

Comentarios como «Coni está con el peto, prepárense quienes entren» o «Hasta el peto de Coni es más relevante que la F» inundaron las redes sociales.

Aunque esta teoría sobre el «peto maldito» no puede ser confirmada científicamente, ha generado un debate interesante entre los seguidores y observadores de Gran Hermano. Todos están ansiosos por ver si esta extraña coincidencia se mantendrá con los nuevos participantes del programa, lo cual podría significar más polémicas y momentos de tensión en al casa más famosa del mundo.