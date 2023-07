Este viernes se emitirá el polémico episodio de «Podemos Hablar», donde Daniela Aránguiz habla de su comentada separación con Jorge Valdivia.

La exchica «Mekano» había sido invitada en mayo de este año, pero pidió que no se emitiera el episodio de su entrevista, por respeto a su exmarido quien estaba internado por una crisis nerviosa.

Va a ser en esta edición donde Daniela expondrá con lujo de detalle las amenazas que recibió de parte del padre de sus hijos.

Daniela revelará su conversación con la diputada Maite Orsini. «Conversé con Maite (Orsini) porque le dije ‘quiero saber si es verdad que estás saliendo con mi marido'», dijo.

Incluso Publimetro aseguró que el «Mago» no le habría querido pasar dinero a la panelista de «Zona de Estrellas», si ella hablaba mal de él y su nueva conquista. «Mientras tú hables mal de mí y de Maite, yo no te voy a dar nada», indicó.

Impactantes revelaciones

Eso no es todo, ya que en un adelanto exclusivo Aránguiz lanza una impactante declaración que dejó a todos helados.

«Cuando yo firme los papeles del divorcio con Jorgue, va a estar de vuelta mi dignidad», indica Página 7.

«Nunca me voy a olvidar cuando me dijo ‘lo que más extraño de ti es cómo doblas las toallas'», también consigna el medio sobre la supuesta declaración forzoza.

Según El Filtrador Daniela Aránguiz estará acompañada de la actriz Carolina Paulsen, el periodista Daniel Valenzuela y el artista circense Agustín Maluenda (Tachuela Chico).