El presidente Gabriel Boric lamentó el cambio de discurso por parte de la derecha en relación a la polémica filtración del audio de su reunión privada con parlamentarios de la Macrozona Sur. Tras la confesión del diputado Miguel Mellado (RN) como responsable de la filtración, algunos miembros de su sector político han pedido al Ejecutivo retirar la denuncia presentada ante el Ministerio Público.

En respuesta a esto, el mandatario ratificó su postura y cuestionó a la oposición. A través de Twitter, Boric afirmó: «Lamento el cambio de discurso de la derecha una vez que se supo que era uno de los suyos quien había realizado una filtración no autorizada. Lo que para todos ayer era un delito hoy parece ser un simple error que no merece reproche».

Además, explicó que en su opinión este hecho podría constituir un delito y por eso se ha presentado una denuncia ante la justicia para determinarlo. También destacó que es un grave atentado a la confianza necesaria para abordar temas estatales.

Frente a los llamados a concentrarse en los temas fundamentales, Boric afirmó: «Esto no me distraerá de lo importante, que es trabajar por lograr diálogo, paz y encuentro en La Araucanía». Asimismo, hizo hincapié en esperar que todos sean conscientes de gravedad estos actos y no los minimicen.

El presidente compartió sus declaraciones en Twitter agregando: «En mi opinión y del gobierno esto podría constituir un delito y por eso hemos presentado una denuncia a la justicia que es a quien le corresponderá determinarlo. Pero además es un grave atentado a la confianza necesaria para abordar temas de Estado».