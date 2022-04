El primer tráiler de Andor podría revelarse en el Star Wars Celebration

Andor, la próxima serie de Disney+ basada en el universo de Star Wars, se ha mantenido como un secreto bien guardado durante algunos años. Sin embargo, es posible que el público pueda echar un primer vistazo a la serie durante la próxima Star Wars Celebration, donde se espera que se revele el primer teaser.

El primer teaser tráiler de Andor, de acuerdo al medio The Bespin Bulletin, se estrenará con toda probabilidad durante la Star Wars Celebration de este año, el 26 de mayo. No se sabe con exactitud si el teaser tráiler se mostrará al público en general o si sólo se mostrará a los asistentes al evento. Adria Arjona, actriz que interpreta a un personaje en Andor cuya identidad aún no se conoce, aseguró con anterioridad a Screen Rant que acudirá al evento.

De que trata la serie Andor

Andor, una serie original de Disney Plus, se anunció por primera vez en 2019. Su trama transcurrirá unos años antes de los sucesos de Rogue One, y se centrará en los primeros años de la Rebelión. El intérprete mexicano Diego Luna retomará su papel como Cassian Andor, el oficial de inteligencia titular. Alan Tudyk y Forest Whitaker cierran el elenco de personajes principales, quienes interpretarán a K-2SO y Saw Gerrera, respectivamente.

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno oficial de Andor. La serie estaba prevista para el cuarto trimestre de 2022, según informaciones anteriores. No obstante, según un rumor reciente, el programa podría debutar después de la emisión de la serie Ms. Marvel en Disney+, probablemente en agosto. Es importante destacar que esto no ha sido confirmado por los representantes de Marvel o de Disney+. Si bien aún no hay fecha para la premiere de la primera temporada, ya hay planes para la producción de una segunda temporada de la serie.

No obstante, antes de que la serie spin-off de Rogue One se estrene, la marca Star Wars transportará a los espectadores aún más atrás en el tiempo con la serie inspirada en la historia del legendario maestro jedi Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor y Hayden Christensen retomarán sus papeles como Obi-Wan Kenobi y Darth Vader, respectivamente, en la nueva serie.