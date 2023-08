En una noche llena de expectativas, el nuevo estelar de Canal 13 «El Purgatorio» comenzó a las 22:01 con un emocionante clip que mostraba escenas icónicas de la farándula chilena. Nacho Gutiérrez, el anfitrión del programa, recibió a las dos primeras invitadas: Cathy Barriga y Anita Alvarado. Siguiendo la premisa del programa, ambas celebridades habían fallecido y ahora se encontraban en un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, listas para ser juzgadas por sus acciones en vida.

Las médiums Vanessa Daroch y Marjorie Ulloa se pusieron en contacto con los familiares fallecidos de las invitadas para establecer conexión con ellas.

Durante la transmisión, Marjorie contactó al hermano de Anita Alvarado, quien falleció a los 25 años. En respuesta, la ex «Geisha» compartió que su hermano le había causado mucho sufrimiento tanto a ella como a su familia debido a su adicción a las drogas. «Bien muerto está», confesó Anita entre lágrimas al recordar cómo intentó varias veces enviarlo a rehabilitación sin éxito y cómo eso afectó profundamente su vida.

Además, añadió: «Mi hermano me llevó a la humillación más grande. Humillarse no es ser prostituta. Él me pedía que lo acompañara a comprar drogas y yo me sentía una fracasada. El consumidor no se conforma con consumir solo, quiere arrastrar consigo al otro».

La sección final del programa llamada «Punto de quiebre» consistió en una entrevista íntima de Nacho Gutiérrez a ambas invitadas. En primer lugar, Cathy Barriga reveló que no tiene intenciones de regresar a la política, mencionando que considera que esta profesión reúne lo peor del ser humano y que la mayoría de las personas ingresan por motivaciones personales. Actualmente, se está enfocando en reconectarse con su esencia y su familia.

Por su parte, Anita Alvarado afirmó que no se arrepiente de haber ejercido la prostitución y confesó que, aunque ya no ejerce, sigue recibiendo dinero de personas interesadas en sus servicios. «Hay gente que no entiende que dejé ese oficio a los 25 años», expresó Anita. Además, reveló que el mayor amor de su vida fue Tsukasa Tanesawa, a pesar de haberlo dejado por Chida.

Para culminar el programa, el público votó por la invitada ganadora del episodio: Anita Alvarado obtuvo un pase al «Paraíso» como premio, es decir un viaje al Caribe para disfrutar junto a toda su familia. Por otro lado, Cathy Barriga fue destinada al «Infierno».