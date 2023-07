En el último capítulo de «Me Late Estelar», se dio lugar a un esperado reencuentro entre Sergio Rojas y Cathy Barriga. Recordemos que el periodista reveló previamente haber sido censurado por la producción de Zona Latina debido a una broma sobre la exalcaldesa, a quien llamó «Barbie Peral» en alusión al Hospital Psiquiátrico El Peral.

«Sinceramente, considero una falta de respeto que hayan editado mi comentario. Intenté hablar con la editora del programa y el gerente de programación, pero no me parece correcto. He puesto mi cargo a disposición, es decir, he renunciado a ‘Me Late’ porque no tolero ningún tipo de censura y la gente lo sabe», expresó Sergio.

Además, aseguró que su comentario fue simplemente llamarla «Barbie Peral» debido a su llegada patinando y ella tuvo una reacción desproporcionada: «Que alguien intente censurar un chiste… honestamente, encuentro esto terrible».

Tras esta polémica, Sergio y Cathy se encontraron en el programa para abordar esta pequeña disputa. Todo comenzó cuando los panelistas del programa revelaron algunas bromas internas hasta que se tocó el tema en cuestión.

«Sabes qué? Los rumores dicen que escucharon gritos y que tú (Barriga) te pusiste como loca», mencionó Rojas.

«Pero tú también dijiste cosas», respondió la exintegrante del grupo musical Mekano.

«Pero eso ya está subsanado. Pasamos ese capítulo», afirmó Rojas. A lo que Cathy aseguró que Sergio le pidió disculpas y que todo se ha resuelto.

Por su parte, Antonella Ríos propuso la idea de realizar una comida para resolver los conflictos de forma definitiva: «Creo que deberíamos organizar una comida para realmente subsanar todo. Veo que hay tensión», concluyó.

Fuentes:

– Publimetro Chile: [Enlace](https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2023/07/24/primera-pelea-en-me-late-sergio-rojas-furia-contra-cathy-barriga-y-zona-latina-por-censura/)