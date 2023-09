El reconocido locutor radial Roberto Artiagoitía, conocido como El Rumpy, expresó duras críticas contra el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello debido a sus comentarios ácidos hacia la película «El Conde», dirigida por Pablo Larraín. A través de su cuenta de Twitter, el conductor del programa «Chacotero sentimental» arremetió contra Guarello y lo insultó diciéndole que debería recoger excremento de perro.

«¡Así estamos! El YouTuber Guarello, convertido en un Villegas sin medios, le dice al director que viene de ganar un premio en Venecia lo que tiene que filmar… ¡la media perso! ¡La pasada por Radio Agricultura los deja parejitos!», declaró El Rumpy refiriéndose a Guarello, quien también es animador del canal La Hora del King.

Además, El Rumpy cuestionó la relevancia de los influencers y expresó su desprecio hacia ellos: «Siempre que veo a esos influencers hablar solos desde sus casas, como si fuera importante, me pasa que me pierdo, me da pena. Una mascota le solucionaría eso tan fácil… levantar mierda de perro hace bien».

Finalmente, defendió la película «El Conde», resaltando los premios internacionales que ha recibido: «En general me pasa que al ver alguna chilena o chileno ganando un premio en cualquier ámbito o disciplina me pone contento. Veo el sacrificio… no se me ocurriría retarlos y decirles cómo hacerlo la próxima vez. ¡Alegría y mucho fuá!», concluyó.

Por su parte, Guarello criticó duramente la película de Larraín, acusándola de ser deshonesta y alejada de la verdadera historia de Chile. También hizo referencia a Colonia Dignidad y mencionó a los hermanos Badilla como más honestos que Larraín.

En resumen, este enfrentamiento entre El Rumpy y Guarello ha generado polémica en el mundo del espectáculo, evidenciando diferencias en sus opiniones sobre el cine nacional.