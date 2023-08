Patricio Bañados: el periodista que desafió a la dictadura y protegió el derecho a la información

Patricio Bañados fue un valiente periodista que no tuvo miedo de manifestar abiertamente su oposición a la dictadura, arriesgando así su propio trabajo en defensa del derecho fundamental a la información. Gracias a su amplia trayectoria profesional desde los inicios de la televisión en Chile, logró hacerse un lugar en los medios durante el primer período del gobierno militar.

Durante aquel tiempo, un hecho particular llamó poderosamente la atención: el momento en que se negó rotundamente a leer una noticia falsa en el noticiero que conducía para el ahora extinto canal Tele Once, durante el Plebiscito de 1980.

Según reveló Bañados durante una conversación con Nicolás Copano realizada para el podcast Chilevisión 60 Años en 2020, fue él mismo quien decidió rechazar la idea de leer dicha noticia impuesta por sus editores.

Su postura frente a la dictadura quedaba clara incluso en televisión. «Nunca tuve problemas con las noticias, hasta que un día me salté algunas partes», mencionó Bañados. Más adelante especificó que se trataba de una información relacionada con una histórica concentración política realizada en el Teatro Caupolicán antes del referéndum del ’80, donde Eduardo Frei Montalva pronunció un discurso. La información afirmaba que «reconocidos grupos marxistas animaron con arengas a la población» y culpabilizaba al ex presidente por llevar al país hacia el comunismo.

En ese contexto, Patricio Bañados decidió omitir la lectura de dicha información y trató de neutralizar el mensaje, limitándose a referirse únicamente a los hechos. Sin embargo, no dimensionó las consecuencias que esto le acarrearía, las cuales se hicieron patentes una vez finalizado el programa.

«Termina el noticiario y me está esperando el segundo de prensa y me dice: ‘Estás expulsado del canal’. Entonces bien les dije: ‘Ustedes sabrán, la gente me va a preguntar por qué y yo voy a decir por qué, y eso lo van a publicar'», relató Bañados sobre ese hecho.

Sin embargo, luego de reunirse con los directores del canal, decidieron no desvincularlo de sus funciones. A pesar de ello, después de un viaje a Inglaterra, al regresar al país ya no se le permitió seguir conduciendo el noticiero. «Cuando volví ya no leí noticias más», contó.

Es importante mencionar que Patricio Bañados falleció en mayo pasado. Ha sido una figura reconocida en el mundo de las comunicaciones debido a su destacada participación como presentador durante la campaña televisiva en apoyo al «No» en el Plebiscito de 1980.