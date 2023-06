Un escandaloso video se ha vuelto viral en el que un ciudadano estadounidense intenta recuperar su disco duro, el cual fue robado por una banda de delincuentes chilenos. Según relata en su grabación, este lamentable incidente ocurrió en el sur de California, Estados Unidos.

«Estoy dispuesto a ofrecer cien mil dólares a cambio de que me devuelvan mi disco duro. Según la policía, fue robado por una banda chilena especializada en atracos a joyerías dirigida por un individuo llamado Brian Herrera Maldonado», afirmó este indignado ciudadano.

Además, agregó: «El disco duro que ustedes tomaron se ve exactamente como este. Si deciden devolvérmelo, les daré cien mil dólares y añadiré otros cien mil dólares si me permiten enfrentarme a cualquiera de los cuatro cobardes que estaban en mi casa. Ustedes pueden elegir al que quieran».

El afectado también propuso redactar legalmente cualquier carta que deseen y él la firmará comprometiéndose a no presentar cargos contra ellos.

En cuanto al contenido del valioso disco duro robado, el hombre señaló: «Como verán cuando revisen el contenido del mismo, solo son fotos mías con mis hijos a lo largo de cinco años. Son fotos tomadas entre 2008 y 2012. Probablemente pensaron que contenía información bancaria o era una billetera virtual».

Finalmente, concluyó diciendo: «Espero sinceramente por ustedes mismos que no hayan descartado el disco duro porque eso sería lamentable para ustedes. Yo sé muy bien qué tan patéticos y cobardes son. Los cuatro huyeron en cuanto entré a mi casa. Deben sentirse mal al saber que no pueden ganarse la vida honestamente y que no son verdaderos hombres».

Cabe destacar que este incidente ha generado gran revuelo en las redes sociales, donde el video se ha compartido ampliamente.