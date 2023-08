La exMiss Universo Cecilia Bolocco quedó emocionada y con lágrimas en sus ojos tras recibir una emotiva carta de su hijo Máximo, en la que resaltó su orgullo por tenerla como madre y expresó su admiración e idolatría hacia ella.

La carta fue leída en el programa «Socios de la Parrilla», donde también participó el comediante Álvaro Salas. En las palabras escritas por Máximo se destaca el carácter virtuoso de su madre y cómo siempre está preocupada por los demás, buscando cómo hacer del mundo un lugar mejor.

«Siempre poniéndote en los zapatos del resto. ¿Qué más se puede pedir? Soy la persona más agradecida y orgullosa de este universo en poder decir que eres mi mamá. Te quiero, te idolatro y te admiro», expresó Máximo en su carta hacia Cecilia Bolocco.

La animadora no pudo contener su emoción al compartir este momento con los televidentes, agradeciendo por tener a su hijo sano y salvo. Expresó además lo importante que es para ella poder cuidarlo y demostrarle cuánto lo ama.

«Cuando escucho sus palabras que me las dice, cuando leo lo que me escribe…me quiebro, porque doy gracias a Dios de tener un hijo tan sensible, precioso y tan bueno», confesó Cecilia Bolocco.

En definitiva, estos momentos llenan el alma de la presentadora ya que demuestran el amor incondicional que sus hijos tienen hacia ella.