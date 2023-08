Durante las devastadoras inundaciones que han golpeado el centro y sur del país debido a las intensas lluvias, se vivió un encuentro hilarante durante la transmisión matutina de «Contigo en la Mañana». Mientras la periodista Daniela Muñoz entrevistaba a los residentes de un sector de Talca, su atención fue capturada por un anciano que caminaba por las calles inundadas. Lo que siguió fue una respuesta que arrancó sonrisas y aplausos.

Desde el estudio, Julio César señaló a la periodista: «Dani, detrás tuyo hay un señor que viene con una bolsita». Ante esto, Muñoz se dirigió a entrevistarlo.

Al preguntarle cómo estaba, el hombre -que evidentemente había encontrado una forma de sortear la inundación- respondió en tono jocoso: «Por lo menos seco». La periodista no pudo evitar reír mientras le mencionaba que sus pies parecían haberse mojado un poco. El vecino replicó: «No, estoy sequito completo».

Acto seguido, la periodista indagó sobre las botas que llevaba puestas y el hombre aseguró: «Si se lo doy se va a enojar», para luego revelar orgulloso que eran importadas desde Europa.

Curiosamente, cuando Muñoz le preguntó hacia dónde iba, el abuelo respondió con ternura cómica: «A ver a mis nietos que no estaban preparados los hue…», causando risas en el equipo.

Finalmente, ante la propuesta de Muñoz para acompañarlo, el vecino declinó amablemente con la frase: «No, solito mejor, mal acompañado no». Argumentó de manera ingeniosa: «Si yo me caigo, usted no me va a salvar, y si usted se cae yo no la voy a salvar».

Este encuentro alegre y despreocupado no solo brindó un momento de alivio en medio de las adversidades, sino que también resaltó la fortaleza y el ingenio de los residentes locales frente a situaciones difíciles. En un contexto donde la solidaridad y el sentido del humor son vitales para sobrellevar los desafíos, esta historia captura sin duda la esencia resiliente de la comunidad en medio de la tragedia.