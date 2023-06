Un escándalo sacude al mundo del arbitraje nacional tras recibir una denuncia anónima la ANFP. Según los antecedentes, una jueza de Primera División habría mantenido una relación amorosa con un miembro de la Comisión de Árbitros. Lo preocupante es que aparentemente esta situación le habría otorgado ventajas en designaciones y capacitaciones durante los años 2022 y 2023.

El medio 24 Horas informó que entre los documentos presentados en la denuncia se encuentran relatos detallados de intimidades que involucrarían a dicha pareja.

Además, se acusa al presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, de estar al tanto de esta situación.

¿Cuál es exactamente la acusación? Según el mencionado medio, las asistentes arbitrales Loreto Toloza y Cindy Nahuelcoy han acusado a Julio Bascuñán (miembro de la Comisión) de tener una relación sentimental con su colega Leslie Vásquez.

Las denunciantes enviaron un correo masivo a 450 destinatarios donde describieron el comportamiento del señor Bascuñán como «el señor de la noche».

Sin embargo, debido a la falta de pruebas sobre los hechos relatados, ANFP ha decidido presentar una denuncia contra Nahuelcoy y Toloza. Ambas podrían enfrentar hasta tres años de suspensión como consecuencia.

No te pierdas:

– La multimillonaria deuda que tiene ANFP con los seleccionados: comienzan negociaciones antes del inicio del proceso clasificatorio.

– Destacado entrenador nacional denuncia graves amenazas por parte de ANFP: «con los árbitros, que me iban a echar, que me tenía que ir…».