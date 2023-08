En la madrugada de este sábado, se transmitió un nuevo episodio de «Espiando la fiesta», el reality show «Gran Hermano». El panel estuvo conformado por seis ex participantes del programa, quienes comentaron sobre lo que estaba sucediendo en la casa. Uno de los miembros del panel fue Trinidad, la última concursante eliminada.

Durante el programa, Trinidad reveló que le enviaron varios videos con el mensaje «abre los ojos» sobre lo que ocurrió mientras ella estaba en el reality. Con evidente molestia en su voz, mencionó: «Vi cuando las personas hablaron de mí, vi cuando yo conté mi historia y los locos dijeron ‘filo, voy a votar por ella igual’. No hubiera votado por alguien que acaba de abrir su corazón frente a todo Chile».

Esto hizo referencia directa a Maite, quien después de escuchar la historia personal de Trinidad en el programa y revelar públicamente que es una mujer transgénero, afirmó que aún así nominaría a Trinidad sin cambiar su opinión al respecto.

Pero no terminó ahí. «Teresa», como bromeando se refirió a sí misma Trinidad debido al apodo dado en redes sociales durante su tiempo en el reality show, confrontó directamente a Maite sobre unos comentarios realizados por ella durante una entrevista posteriormente a ser eliminada del programa.

Al preguntársele si tenía alguna conversación pendiente con alguien dentro del juego durante la entrevista post-eliminación del programa televisivo Juan Pablo Queraltó (quien mediaba entre las preguntas), Maite respondió que tendría esa conversación luego fuera del ámbito televisivo. Ante esto, Trinidad emplazó directamente a Maite y le preguntó si no tenía nada que decirle a ella.

Maite, reiterando su posición de no querer tener este tipo de discusiones en televisión debido a la naturaleza personal del tema, respondió: «Como dije recién, no voy a tener (una discusión) en televisión porque es un tema ya más personal. Yo ya salí del reality, ya no soy una jugadora». A lo que Trinidad respondió aceptando la decisión de Maite y indicando simplemente que quería hacerle esa consulta.

La confrontación entre ellas dos se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del episodio reciente del programa.