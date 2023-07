Durante la noche de ayer, Esteban Paredes fue el protagonista central en una nueva edición del programa «De tú a tú» de Canal 13, conducido por Martín Cárcamo.

En esta ocasión, el ex goleador de Colo Colo abordó diversos temas. Habló extensamente sobre su exitosa carrera futbolística, recordó la dolorosa separación de sus padres y los desafíos que enfrentó en ese momento, así como también rompió el silencio acerca de su reciente quiebre amoroso.

El jugador, quien este fin de semana regresó a las canchas con San Antonio Unido, hizo hincapié en su distanciamiento con Jenny Lastra, su esposa hasta el año pasado. «Mientras jugaba en Coquimbo mis hijos me decían ‘Papá retírate ya es hora’, creo que sentían mi ausencia», comentó Paredes. Además, señaló que lo más difícil del proceso ha sido no poder estar todo el tiempo con sus hijos.

Jamás dejaría a mis hijos para irme a otro país o estar un mes sin verlos. Este tiempo fuera del fútbol me ha permitido tener una relación muy especial con ellos. Por ejemplo, el año pasado nos fuimos juntos de vacaciones para ver la NBA», confesó emocionado Esteban.

Por último, Paredes también habló sobre su estado sentimental actual y revelando lo que espera para su futuro en cuanto a relaciones amorosas se refiere.»Estoy soltero actualmente y no me veo formando una familia nuevamente. Si bien puedo tener parejas ocasionales,no siento la necesidad ni puedo imaginarme teniendo otro hijo», afirmo «Visogol», quien, cabe destacar, aún no se ha separado legalmente de Jenny. Incluso, no descarta totalmente una reconciliación en el futuro.

En resumen, fue una noche de revelaciones para Esteban Paredes en el programa «De tú a tú» donde abrió su corazón y habló sobre su exitosa carrera futbolística, sus dificultades personales y su perspectiva sobre el amor y la familia.