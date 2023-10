En el último episodio de «Gran Hermano», las concursantes Estefanía, Scarlette e iCata estuvieron en peligro de ser eliminadas del reality show de CHV. En primer lugar, Catalina Salazar se salvó al ser la menos votada en esta ronda y se convirtió en la primera participante en abandonar el programa.

«Sinceramente, nunca pensé que me salvarían porque considero que soy aburrida, pero estoy muy feliz. Quiero agradecer a mi familia y amigos», dijo la influencer sorprendida por su permanencia. Además, agregó: «Mis compañeros me han brindado un gran apoyo y espero poder apoyarlos también».

Luego llegó el momento de conocer quién dejaría la famosa casa del reality show y el público decidió que Estefanía fuera la siguiente eliminada, siendo ésta su segunda salida del encierro de «Gran Hermano». «No me sorprende realmente. Tenía esa sensación desde antes. Lo pasé increíble porque pude disfrutar mucho con mis compañeros, así que me voy contenta y tranquila. Me divertí mucho esta vez», comentó Estefanía al enterarse de los resultados.

Posteriormente, Pincoya se despidió preguntándose por qué había sido eliminada sin entenderlo completamente. «Nos vamos a ver fuera», prometió Estefanía a Jennifer.

Estefanía se fue con un 69,26% de los votos del público televidente mientras que Scarlette recibió solamente un 30,74%.