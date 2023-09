El esperado doblaje en español latinoamericano de la aclamada serie «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc» se estrenó el pasado domingo en exclusiva por Crunchyroll. La plataforma de streaming emitirá nuevos episodios doblados semanalmente, para deleite de los fanáticos.

Los episodios subtitulados de esta nueva entrega, también conocida como el «Arco de la aldea de los herreros», se han estado emitiendo simultáneamente desde Japón exclusivamente en Crunchyroll desde su lanzamiento el 9 de abril. Sin embargo, ahora aquellos que prefieren disfrutar la serie en español podrán hacerlo gracias a este nuevo doblaje.

«Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba» es un gran éxito basado en el manga del mismo nombre creado por Koyoharu Gotoge y publicado por JUMP COMICS de SHUEISHA. El manga consta de 23 volúmenes y ha vendido más de 150 millones de copias en todo el mundo. La adaptación animada corre a cargo del estudio ufotable.

La historia sigue a Tanjiro Kamado, un joven cuya familia es asesinada por un demonio. Para salvar a su hermana menor Nezuko, quien también fue convertida en demonio, se une a la Compañía Cazademonios con el objetivo de encontrar una cura que la devuelva a su forma humana.

Desde abril del 2019 se estrenó el primer anime para televisión basado en «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba», presentando el Arco de la Determinación Inquebrantable protagonizado por Tanjiro Kamado. Luego vino el gran éxito de la película «Tren Infinito» en octubre de 2020, seguido por los arcos del Tren Infinito y el Distrito del Entretenimiento que se emitieron durante el 2021 y 2022.

Ahora la historia nos lleva hacia un nuevo lugar: la Aldea de los Herreros. Aquí es donde Tanjiro se encuentra con dos Pilares, quienes son considerados los espadachines más poderosos dentro de la Compañía Cazademonios: Muchiro Tokito, el Pilar de la Neblina, y Mitsuri Kanroji, el Pilar del Amor. Con amenazas demoníacas acechando a cada paso, comienza una nueva batalla para Tanjiro y compañía.

La serie televisiva «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba», que debutó en 2019, junto con la película «Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train», que arrasó en taquilla en 2020, actualmente están disponibles para ver a través de Crunchyroll.

