Tras la viralización de su video en el cual relató su frustrante experiencia haciendo su práctica profesional en un colegio, la usuaria de TikTok @_alerd reveló que fue despedida e incluso le prohibieron acercarse al establecimiento donde hacía clases.

A través de sus historias de Instagram, la estudiante de Pedagogía en Educación Física compartió la noticia y agradeció todo el apoyo que ha recibido en estas últimas horas.

«Hola, vengo a contarles que me echaron de mi establecimiento de práctica, del colegio en el que estaba haciendo mi práctica profesional», partió contando la joven llamada Akalia. Asimismo, reveló que «me echaron, me prohibieron el acceso a ese colegio».

La universitaria señaló en el registro que compartió que había sido despedida «sin haber mencionado en ningún momento el nombre del colegio ni de ninguna niñita».

Además, la joven también quiso agradecer el apoyo que ha recibido luego de contar su mala experiencia haciendo clases.

«Quiero decirles gracias, nada, muchas gracias por todos los mensajes que me han mandado, estoy tratando de responder todos, pero son muchos. En verdad agradezco el ánimo y el apoyo que me están dando», concluyó.

Cabe recordar que la joven se volvió viral luego de compartir un video en TikTok donde relató la situación enfrentando en su práctica profesional. La estudiante partió contando en el registro que debía hacer su práctica en un establecimiento educacional por dos semestres pero confesó: «no sé si me las pueda con dos».

«Tengo un curso Séptimo Básico y hacen lo que quieren conmigo. Les doy lo mismo. Yo doy la explicación, porque en la práctica profesional tú tienes que hacer la clase entera. Entonces, yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran», contó Akalia.

En esa misma línea, agregó: «Así de fácil: me miran y siguen conversando. También me responden. Es como: ‘Oigan, hagan esto’. ‘No’. Me responden así. Cuando estamos haciendo las actividades no las hacen. Juegan, se van, conversan o se quedan acostadas».

«También se burlan de mí. Entre ellas se secretean, me miran y se ríen. Cuando yo les estoy diciendo que el respeto es importante, se tiran miradas, se dicen cosas raras que logro entender porque yo también tuve su edad. Y se ríen de mí», aseguró la joven.

Luego entre lágrimas comentó que no quería «dar pena» pero que «es como un llamado a educar a tus hijos, a tus hijas… No puede ser que me traten así porque la educación, la primera educación viene de casa».

El desahogo de la joven ya cuenta con más de 1,8 millones de reproducciones en la plataforma y más de 15 mil comentarios.

