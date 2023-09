La reconocida presentadora de televisión, Eva Gómez, reveló este martes su sensibilidad ante su inminente encierro en una casona en Perú para participar en el reality «Tierra brava» de Canal 13. En este nuevo proyecto, Eva dejará a sus tres hijos y amigas íntimas por un tiempo indefinido y se encontrará con la popular figura televisiva Pamela Díaz.

En una entrevista con lun.com, Eva confesó que junto a Pamela darán mucho de qué hablar durante el encierro: «Con la Pame no reímos un montón cada vez que nos vemos, que no es tan seguido». Además, asegura que su paso por el reality puede ser tanto prolongado como fugaz: «Sí, hacemos mucho ruido cuando estamos juntas. Quizás voy a durar menos que un candy».

En cuanto a sus hijos, Eva menciona que tuvo una emotiva despedida organizada por ellos el pasado sábado. Al llegar a la casa de su mejor amiga no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. «Esta despedida fue mucho más íntima y emocionante. Estoy sensible, entonces ando bien llorona y cuando llegué a la fiesta estaban mis más cercanos, mis hijos y sus pololas», relata.

Eva también expresa sus sentimientos mixtos ante esta experiencia desafiante: «Imagínate que cuando voy a España a ver a mi madre por tres semanas me voy llorando. Allá llego a mi segundo hogar; en cambio ahora dejo a mis hijos no sé por cuánto tiempo y uno no sabe mucho dónde va… tengo nervios e incertidumbre». A pesar de ello, se muestra emocionada por lo que encontrará en este nuevo desafío.

Sus hijos le han dado consejos para enfrentar el reality: «Me dicen que me van a echar de menos, pero igual es divertido porque se quedan en la casa y ya veo que se viene el carrete. Me aconsejaron que vaya con el ánimo de disfrutar cada momento, hasta las cosas malas, y que le busque aprendizaje», cuenta Eva.

Eva admite ser llorona y algo excéntrica, pero reconoce el amor inmenso de sus hijos y amigos. «Mis tres hijos viven conmigo, están muy regalones. Me voy a poner celosa cuando se junten sin mí», bromea. En resumen, Eva Gómez está lista para unirse al reality «Tierra brava» con una mezcla de emoción, incertidumbre y amor por los suyos.