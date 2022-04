Ex esposa de Rodrigo Herrera reveló el verdadero motivo de su separación 

Rodrigo Herrera es una figura conocida en Chile por su trabajo como periodista. Además, su ruptura con su ex esposa, Denisse Flores, hizo que su nombre fuera aún más conocido. Ahora, la mujer con quien se había unido en matrimonio quiso revelar parte de su vida privada, a pesar de que sabía que sus palabras serían explosivas.

Flores contó el verdadero motivo por el que terminó su matrimonio con Rodrigo Herrera. Lo más extravagante es que al separarse, ella se mudó a España para participar en un show televisivo de citas.

La periodista Cecilia Gutiérrez, como siempre, se encuentra en medio de las mejores (o peores) polémicas de la farándula de Chile, sorprendiendo a todos con un inesperado live en redes sociales sobre la ex pareja de Herrera. En la transmisión, se pudo ver en primicia un increíble vídeo en el que aparece Flores dando detalles de su vida sentimental y lo que representó para ella estar casada con el periodista.

Denisse comentó en la televisión española: “Tengo dos meses viviendo en España, el motivo es que deseo que mi hijo estudie aquí.” Con estas palabras, dejó claro que está haciendo su vida en Europa y espera que su retoño se forme profesionalmente allá.

Durante su unión legal con Rodrigo Herrera, Flores se enteró de que su cónyuge “jugaba para el mismo bando”. En otras palabras, lo descubrió teniendo relaciones con otro hombre. Ese fue el catalizador para que ella decidiera separarse definitivamente de él.

“Le vi con un hombre en la cama de un día para otro y me quedé destrozada. Sabes muy bien que así es como un matrimonio termina abruptamente. Me casé con él sin saberlo. Imagínate mi sorpresa”, declaró Flores.

“A pesar de una relación de siete años, sólo estuvimos casados ocho meses. No me di cuenta de que le gustaban los hombres hasta que nos casamos”. Más de una persona se quedó sorprendida por las declaraciones de Denisse sobre su ex pareja, quien seguramente no esperaba semejante golpe.