El pasado fin de semana, el programa «Gran Hermano» hizo oficial la expulsión de Rubén Gutiérrez, quien fue obligado a abandonar la reconocida casa televisiva luego de ser acusado por Scarlette de haberla tocado sin su consentimiento durante la noche. Esta controversia ha generado gran revuelo en los medios, incluso en la prensa argentina.

Ante esta situación, algunos excompañeros de encierro han decidido dar su opinión al respecto en una conversación exclusiva con Página 7. Viviana Acevedo, Trinidad Cerda y Lucas Crespo prefieren mantenerse al margen y no involucrarse en este conflicto que ha acaparado la atención pública.

Vivi señaló que no está dispuesta a hablar sobre el tema, mientras que Trinidad Cerda aseguró no tener mucha información al respecto y prefiere no hacer comentarios al respecto.

Por su parte, Lucas Crespo reveló las estrictas reglas impuestas por los productores del programa en relación a este tipo de situaciones: «Por producción no nos permiten hablar del tema». Además, comentaron que ninguno de los participantes ha tenido contacto con el excarabinero desde su expulsión.

La polémica continúa creciendo en torno a esta situación dentro del programa «Gran Hermano», mientras tanto los excompañeros optan por guardar silencio y respetar las reglas impuestas por la producción.