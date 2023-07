El reconocido exnotero de «Canal 13», Matías Burboa, vivió una terrible experiencia el pasado sábado por la noche después de salir de la discoteca «Illuminati» en Bellavista. Según su relato a Las Últimas Noticias, fue víctima de un violento asalto que culminó con una brutal golpiza.

Burboa describió que al salir del local nocturno, fue abordado por dos individuos que lo empujaron y rápidamente aparecieron otros dos sujetos que lo atacaron a golpes. «Fui a un cumpleaños y cuando terminó la fiesta en la disco, puse un pie afuera y venían dos personas que me empujaban, y el teléfono se me cae. Luego, aparecen dos personas más y me empiezan a agarrar a combos, golpes brígidos», comenzó contando.

Sorprendentemente, los asaltantes trataron de confundir a los presentes acusando al comunicador de estar agrediéndolos. «Me gritaban por qué les estaba pegando. Como les decía que no lo estaba haciendo y que era un ataque, más ellos me pegaban», relató el periodista.

El exnotero se encontraba acompañado por su pareja y una amiga, quienes también fueron agredidos durante el incidente. Lamentablemente, nadie en el lugar intervino para ayudarlos, dejándolos en una situación de vulnerabilidad mientras los atacantes se hacían con el teléfono de Matías, un Iphone 13 Pro Max.

«Si había más gente pero no cachaban que era un asalto sino una pelea no más. Se metió mi pareja, mi amiga y nos pegaron a los tres. Quedamos en el piso. La gente de la disco no hizo absolutamente nada, y estábamos en la puerta», continuó señalando el exnotero.

Después del ataque, al llegar a su hogar junto a su amiga, intentaron bloquear el teléfono para evitar robos y estafas. «Te podría decir que ahora está en el centro de Santiago. Me dan ganas de ir a buscarlo, pero siento que es arriesgarme y arriesgar a mi acompañante. Los gallos fueron súper violentos», concluyó Burboa.