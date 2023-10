Durante la última emisión del prime de Gran Hermano, los exparticipantes del reality de CHV fueron protagonistas en el nuevo repechaje. En esta ocasión, los concursantes tuvieron la oportunidad de elegir quién regresaría a la casa.

Nicolás Quesille, conocido productor de TV y experto en realities en Chile, propuso una idea brillante: enfrentar en vivo a Raimundo y Fernando (Bambino) para que resolvieran sus conflictos.

Es importante recordar que Bambino es el ex pareja de Alessia Traverso, participante que aún se encuentra dentro del programa. Durante su breve salida del encierro, aprovechó para poner fin a su relación con el futbolista. Después regresó a la casa-estudio e inició un coqueteo con Raimundo que culminó con un beso justo antes de que él fuera eliminado.

Dado este contexto amoroso, se esperaba que Raimundo y Bambino tuvieran algo qué decir o alguna reconciliación pendiente. Sin embargo, todo transcurrió sin problemas y ambos se posicionaron frente al escenario.

«Fue un gusto conocerte. Te deseo lo mejor si tienes la oportunidad de entrar nuevamente. Aclararte que mi historia con Alessia es cosa del pasado. Te deseo lo mejor tanto si funciona como si no», expresó Fernando al iniciar el cara a cara.

«Recordemos que esto es un juego y si te toca volver a entrar aprovecha tu oportunidad. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad», agregó luego.

Después llegó el turno de Raimundo, quien amablemente agradeció las palabras de su contrincante y señaló: «Aunque no te conozco bien, sí he escuchado algunos comentarios sobre tus valores como persona. Pero la verdad es que aún no te conozco lo suficiente. Cada uno debería darse tiempo para conocer al otro».

«Si ambos estamos bien, todo estará tranquilo dentro de Gran Hermano. También había escuchado que tenías intenciones de causar problemas… vender el anillo…», cuestionó Raimundo, dejando claro que desconocía las verdaderas intenciones de Bambino en caso de regresar al programa.

«No sé cuáles son tus reales intenciones, pero podríamos descubrirlas si entras. He escuchado ciertas cosas sobre ti que no me han gustado, pero insisto en que aún no te conozco como persona», enfatizó Raimundo.

Finalmente, Bambino aseguró esta vez iría por Sebastián y no por Alessia ni por Rai. Argumentó que a pesar del tiempo transcurrido fuera del programa, Sebastián aún menciona su nombre dentro de la casa.

«Deseo lo mejor para todos adentro. Solo tengo a una persona en la mira y no eres tú ni Alessia, es Seba», concluyó Fernando.

El momento exacto puede ser observado a continuación:

[Imagen adjunta]