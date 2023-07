Pedro Carcuro explicó los extraños segundos de silencio que sorprendieron a los televidentes durante la edición central de 24 Horas. El reconocido comentarista deportivo de Televisión Nacional reveló que fue solo una tontería.

Anoche, Constanza Santa María e Iván Núñez dieron la bienvenida a Pedro Carcuro en el bloque deportivo y le preguntaron: «¿Qué pasa con Arturo Vidal?». Para sorpresa de los periodistas, Carcuro se quedó en silencio y no les respondió. Pasaron incómodos 7 segundos antes de que Núñez tuviera que repetir su nombre para obtener una reacción del comentarista, quien finalmente realizó su comentario deportivo.

Consultado por Las Últimas Noticias, Carcuro explicó lo ocurrido: «Lo que pasó fue una tontería y te lo voy a contar». Explicando la situación, mencionó: «Ayer estábamos en un estudio de emergencia porque nuestro estudio habitual estaba siendo restaurado. No teníamos monitor y hubo una descoordinación con la dirección, así que en ese momento yo no sabía que estábamos al aire. Me quedé callado precisamente por eso».

Carcuro pensaba que estaban preparándose para iniciar el programa y no sabía si habría algún cambio. Esta confusión generada por la falta de coordinación provocó el incómodo momento en pantalla. «Y he quedado como un pelotudo», comentó frustrado.

El periodista descartó problemas de salud y afirmó que incluso recibió llamadas de amigos preocupados por él. Confesando su error, aseguró: «Son gajes del oficio. De verdad que no fue culpa mía. Fue una desincronización. Son cosas que pasan».

En resumen, Pedro Carcuro brindó una explicación sobre los segundos de silencio durante su participación en 24 Horas, dejando claro que se trató de un error de coordinación y falta de comunicación en el estudio de emergencia donde se encontraban realizando el programa.