Ezra Miller es cancelado por Warner Bros tras ser arrestado

La producción de The Flash ha sido un gran problema para Warner Bros. Uno que parece haberse agravado tras el arresto de la estrella Ezra Miller la semana pasada, hasta el punto de que ahora se conocen las primeras repercusiones. El papel de Miller en el Universo Cinematográfico Extendido de DC (DCEU) ha quedado en suspenso hasta nuevo aviso después de que se viera involucrado en un altercado en un bar de Hawái.

Tras una reunión de urgencia con los responsables del estudio para abordar las recientes acciones del actor, se tomó la decisión. De acuerdo con Rolling Stone, se acordó que el mejor curso de acción sería poner un alto a todos los proyectos que involucran a Miller, incluyendo futuras apariciones en películas de superhéroes como Flash y su papel en la trilogía de Fantastic Beasts.

Y, aunque la cancelación no es sorprendente dados los recientes escándalos que ha protagonizado Miller, es una decepción para los fans que esperaban que The Flash fuera la gran oportunidad del actor para mostrar su lado heroico en la gran pantalla y a la vez ampliar el potencial del DCEU. Tras un reciente aplazamiento, el largometraje llegará finalmente a las salas de cine en noviembre de 2023.

Live action en los que ha trabajado Ezra Miller

Hasta ahora, el actor solo ha participado en las dos adaptaciones live action de la Liga de la Justicia, estrenadas en 2017 y 2021 respectivamente, ninguna de las cuales le ha dado un rol protagónico acorde con el personaje. La atención se centró en su película en solitario, que muchos creían que serviría como base para el futuro del DCEU, e incluso podría dar paso al multiverso y permitiría revelar otras versiones de los populares personajes de DC.

Y, a pesar de que el largometraje está casi completo, la decisión de Warner elimina de hecho la posibilidad de avances sustanciales en esta trama, al menos en el caso de Flash.

El papel de Miller en el universo de Harry Potter no es diferente. El actor ya tuvo un papel limitado en Fantastic Beasts: Los secretos de Dumbledore, y en la cuarta entrega de esta saga es casi un hecho que no veremos a Credence en la gran pantalla o al menos, no interpretado por Miller.