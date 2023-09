Tras la salida de Skarleth Labra de Gran Hermano y la confirmación de que había terminado su relación, Facundo Alonso rompió el silencio y habló sobre la ruptura. El influencer reveló que esperó más de dos meses mientras ella estaba en el reality, pero ahora acepta la situación con resignación. En una entrevista con Página 7, Alonso expresó: «Tampoco me voy a echar a morir, así es la vida. Nada que hacer, no estoy enojado, no tengo rencor… Creo que todo pasa por algo, y está bien».

Alonso también enfatizó en que entiende que Labra debe aprovechar su momento y disfrutarlo. A pesar de todo, confía en que ella llegará aún más lejos en su carrera. Aunque él le había compuesto una canción de amor antes del quiebre, aseguró que terminaron en buenos términos: «Terminamos bien, nos juntamos, hablamos las cosas y todo bien. Le deseo lo mejor».

El joven artista finalmente negó cualquier tipo de infidelidad por su parte y enfatizó que es solo un rumor falso: «Eso es mentira, y ella lo sabe. Ni siquiera le doy cuerda al tema. Me conformo con el hecho de que mis cercanos y mi expareja sepan que es mentira».

Por otro lado, Skarleth también ha dado declaraciones sobre el quiebre. Durante distintas entrevistas después de salir del reality show Gran Hermano,incluso mencionando cómo decir preferir estar sola después del encierro: «Seguimos siendo amigos. El reality me dejó como el hecho de que puedo estar solita, que puedo estar bien solita», dijo. Añadió también que estuvo dos meses dentro del programa y pudo aclarar varias cosas, además de aprender a disfrutar de su propia compañía.

En cuanto a Jorge Aldoney, otro participante del programa, Labra comentó que lo está esperando afuera como amigos únicamente: «Lo estoy esperando acá afuera para volver a verlo, para jugar con él. Es mi amigo, pero solo amigos», afirmó en el programa de Youtube «Algo que decir».