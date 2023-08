Facundo Alonso, el pololo de Skarleth Labra, ha rechazado vehementemente las acusaciones de infidelidad que han surgido luego de la filtración de una presunta conversación comprometedora entre él y una modelo anónima en Instagram.

En el chat filtrado se discutió la posibilidad de que Skarleth abandonara el programa «Gran Hermano» y cómo eso afectaría su relación.

La mujer le habría preguntado al influencer: «Si Skarleth sale del reality, ¿será la última vez que nos veamos?». A lo que Facundo habría respondido: «No creo. Ya veníamos con problemas antes, como te conté. Y con esto con Jorge, no es que le quiera poner color, pero fue penca ver esas escenas».

En otro mensaje posterior, Facundo afirmó: «Sí, pero tranqui. Yo ya di vuelta la página, al igual que ella parece haberlo hecho hace rato».

Facundo utilizó sus redes sociales para abordar el tema de la supuesta infidelidad. En un registro compartido declaró: «Por lo menos Skarleth va a saber que no es así. La persona a quien le interesa saber que no he sido infiel es Skarleth. ¿Por qué debería dar explicaciones a todo el mundo?».

Finalmente, el influencer defendió la veracidad de su relación y aseguró que tanto Skarleth como sus amigos cercanos serán conscientes de la verdad. Facundo concluyó diciendo: «En realidad esto es muy falso y ella lo sabrá. Mis amigos también lo saben. Mis seguidores fieles son ustedes y ya lo saben; ¿por qué tendría que dar explicaciones a personas que no están en mi círculo?»