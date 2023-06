El mundo del doblaje está de luto ante el fallecimiento del reconocido actor mexicano Rubén Moya Acosta, a los 62 años. Su familia y colegas confirmaron que perdió la vida ayer domingo después de una larga batalla contra el cáncer de garganta. Moya era conocido por darle voz al legendario personaje He-Man, entre muchos otros personajes populares en Latinoamérica.

La pareja de Moya, Elbia Ruiz, y su hijo Rubén Moya Ruiz dieron la triste noticia a través de Instagram. La Asociación Nacional de Intérpretes de México también informó sobre su fallecimiento y lo describió como un actor con una amplia trayectoria en el mundo del doblaje profesional.

Además del príncipe Adam en He-Man, la voz inconfundible de Rubén Moya se escuchó en español interpretando a Morgan Freeman en diversas películas o documentales. También fue reconocido por sus papeles como Lucius Fox en Batman: El caballero de la noche asciende (2012) y como narrador en La guerra de los mundos (2003) y La Marcha de los Pingüinos.

Más allá del mundo cinematográfico, Rubén Moya también dio vida a Jack Palance como conductor del programa televisivo Aunque usted no lo crea (Ripley’s Believe It or Not!). El legado que deja tras su partida seguirá vivo para siempre gracias a las innumerables voces que interpretó magistralmente durante décadas.