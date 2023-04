El martes, Romeo Santos realizó su primer concierto en el Movistar Arena, al que asistieron varias celebridades. Entre ellos estaban Jean Paul Pineda y Faloon Larraguibel, quienes recientemente llegaron a los titulares debido a su muy publicitada separación luego de acusaciones de abuso e infidelidad.

Ante las críticas por ser vista con su expareja, la influencer se adelantó para dar una explicación. «Tendré que ver al padre de mis hijos por el resto de mi vida, y quiero que esa relación sea lo mejor posible», comenzó.

“Los que no tienen hijos probablemente no lo entenderán, pero los que sí no querrían una batalla constante con el padre de sus hijos. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar mi presente y mi futuro”, concluyó.