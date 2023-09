Fernando Altamirano, conocido como el «Bambino» de Gran Hermano, tiene como objetivo volver al reality de Chilevisión a través del repechaje. Aunque la fecha aún no ha sido confirmada por la señal, varios participantes ya están haciendo campaña para regresar al programa.

Uno de ellos es Fernando, quien recientemente compartió una campaña realizada por sus seguidoras para lograr su reingreso al reality. Los fans del novio de Alessia también están haciendo todo lo posible para que Altamirano regrese.

En relación a esta iniciativa de sus seguidoras, Bambino comentó: «Lo hice principalmente por apoyar a las chicas porque desde que salí han sido muy activas conmigo. Me han dado mucho apoyo y cariño, así que no me costaba nada viralizarlo y ayudarlas. Al final me están ayudando a mí».

El exparticipante también mencionó que él hizo público su deseo de entrar al repechaje y las seguidoras comenzaron a organizar rifas y demás actividades para motivar a quienes lo siguen y apoyan.

Altamirano expresó su alegría por el cariño recibido: «Se siente bonito recibir el apoyo y afecto de tantas personas. Las ‘Bambi Lovers’ tienen un grupo de WhatsApp con más de 400 personas donde hay mensajes todos los días, pendientes de lo que yo haga».

«A donde voy llegan a apoyarme y comentar, es algo lindo. Antes era una persona anónima, desconocida, así que que la gente entregue su cariño y apoyo es realmente bonito», concluyó Fernando Altamirano.