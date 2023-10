El exparticipante de «Gran Hermano», Fernando Altamirano, más conocido como Bambino, no ha tenido las mejores semanas, especialmente en el ámbito del amor. Bambino estaba ilusionado con la llegada de Alessia Traverso, su pareja en el encierro, a la realidad. Sin embargo, el amor no duró. Cuando fue eliminada, ella terminó con él y volvió a la casa de «Gran Hermano», y Fernando no la pudo seguir ya que perdió la votación popular.

Una vez que reingresó Alessia a la casa más famosa del mundo, ella anunció con un grito que estaba soltera, y agregó que ella ahora iba a poder brillar. La cantante le explicó a sus compañeras que prefirió ser responsable emocionalmente con Altamirano y ser sincera de que ya no sentía lo mismo por él.

Fernando presenciaba estas declaraciones desde su casa en el mundo real donde dijo en un medio que se proyectaba con ella pero no le quedaba más que dar vuelta la página.

«Más encima…»

Ahora, la situación romántica de Alessia cambió radicalmente; ella está demostrando su interés por otro compañero, Raimundo Cerda), quien le coqueteó cuando llegaron al encierro pero ella respetó su relación con Fernando.

Se están acercando con todo e incluso han dormido juntos abrazados. Una cuenta de Instagram publicó un video con diversas capturas de esta situación y en la descripción escribieron: «Fernando Altamirano lo perdióa todo».

El chico reality reaccionóa este video y comentóa: «Más encima el anillo lo saqué en 48 cuotas… F», junto a muchos emoticones riendo. Esto en referencia a cuando él entróa al congelado y le regaló un anillo a modo de promesa para cuando ella saliera del reality.

En las redes sociales, la gente celebró esta reacción de Fernando, quien decidió tomarse con humor la situación que está viviendo. El comentario de Bambino lleva casi 15 mil likes en Instagram.