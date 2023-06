El reconocido actor chileno Fernando Godoy sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una vasectomía, compartiendo un divertido video del momento en sus redes sociales.

Godoy, quien actualmente tiene dos hijas con su pareja Ornella Dalbosco, decidió tomar esta decisión para cerrar definitivamente la posibilidad de tener más hijos. En una entrevista con Las Últimas Noticias, el actor de 39 años explicó los motivos detrás de esta elección. Una de las razones principales fue apoyar a su pareja para que dejara los métodos anticonceptivos hormonales que le generaban efectos secundarios. Además, consideraron la responsabilidad económica y emocional de tener otro hijo y buscaron mayor intimidad y seguridad en su relación.

«Esta fue una decisión tomada como pareja, ya era hora de acompañarla en estos métodos anticonceptivos injustos que solo recaen sobre la mujer», afirmó Godoy.

El actor también mencionó que están satisfechos con sus dos hijos y consideran que su dinámica familiar es perfecta. «En nuestras conversaciones siempre hablamos de dos hijos y ya lo logramos. Es algo manejable logísticamente y además tuvimos la suerte de tener un niño y una niña», agregó.

En cuanto al procedimiento médico en sí, Godoy comentó entre risas que intentó mantener el humor durante todo el proceso para disminuir cualquier vergüenza o incomodidad. Aseguró haber tenido muy poca molestia después de la cirugía y destacó lo mínimo del corte realizado.

La reacción en redes sociales fue positiva, con muchos usuarios felicitando al actor por su decisión y compartiendo su deseo de que los métodos anticonceptivos sean igualmente responsabilidad de los hombres.

«Esto es un granito de arena para crear conciencia sobre la importancia de que los hombres también se hagan cargo. No solo aplica en mi caso, con una familia ya formada, sino también para aquellos hombres que no quieren o no pueden asumir la responsabilidad de tener hijos», concluyó Fernando Godoy.