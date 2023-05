Fran C, uno de los pioneros del movimiento urbano en Chile y miembro del sello Desafío Music, regresó a la escena musical luego de varios meses en Brasil donde sufrió un desencanto con la música. En una entrevista con Mati Alegría para el vodcast “Alegría Máxima”, Fran C explicó que se obliga a sí mismo a hacer al menos una pista por día. Su primera canción al regresar de Brasil fue “Una noche en Medellín” producida junto a Cris MJ y escrita por Pablo Chill-e. La canción tuvo un éxito masivo logrando más de 100 millones de visitas en Tik Tok y llevando a Fran C a firmar un contrato de publishing. Desde entonces, ha colaborado con artistas como Marcianeke, Polimá, Pailita, Drefquila y Tunechikidd. Actualmente su proyecto más reciente es Laboratorio Fran C donde trabaja con diferentes músicos en sesiones para experimentar con diferentes estilos e inspirado por el trabajo del reconocido productor Bizarrap.