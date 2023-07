Fran García-Huidobro, panelista de Gran Hermano Chile (CHV), ha asumido la tarea de hacer lives en Instagram durante los episodios en horario estelar, comentando sobre el desarrollo del encierro que lleva tres semanas al aire. «Me convertí en espectadora de Gran Hermano y muchas de las inquietudes que tiene la gente también las tengo yo», reveló la «Dama de Hierro» sobre su rol, según contó a LUN. El jueves pasado, se le vio frente a la pantalla de su celular acompañada por Joaquín, también conocido como Nineteen Elevnn, su hijo en común con Julio César Rodríguez. Ambos han estado viendo el reality juntos. «Somos un gran equipo, y cuando le dije que haría el panel desde casa me ayudó con todo: me prestó ropa, montó mi teléfono y despejó el lugar donde estaba desordenado», aseguró García-Huidobro al mencionado medio.

Por primera vez mi hijo me cuenta cosas sobre Gran Hermano», relató emocionada. «Las hijas de mis amigas están obsesionadas con los comentarios; por lo tanto, es la primera vez que tengo que trabajar en un programa donde debes estar conectado con las redes sociales», reflexionó la ex conductora de Primer Plano cuando se acerca a sus 50 años. «Debo estar al tanto de las redes sociales para no quedar fuera del juego y desempeñarme bien como siempre lo hago», subrayó.

En relación a esto revela un consejo que suele darle a Joaquín: «Haz una cosa más de lo que te piden: esto no te hace imprescindible pero sí necesario», concluyó.